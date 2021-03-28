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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

براءة رانيا يوسف من تهمة ازدراء الأديان

الأحد 28/مارس/2021 - 11:51 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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برأت محكمة جنح قصر النيل، الفنانة رانيا يوسف من تهمة ازدراء الأديان، طبقا للمادة 98، والقيام بفعل فاضح علني طبقا للمادة 278 من قانون العقوبات ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة من المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع.

صدر القرار برئاسة المستشار عمرو هريدي، وأكرم عبدالمنعم وأمانة سر محمد علي.

وقال «فرحات» في دعواه، إن رانيا يوسف دأبت على إثارة الجدل لدى الجميع، إما بتصريحات، أو بظهور غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حساباتها على «إنستجرام» أو «فيس بوك»، أو حتى على «يوتيوب»، مخالفة بذلك قواعد العيب والأخلاق والعادات والتقاليد، سواء بالتغزل في مفاتن جسدها أو بالملابس العارية التي تكشف أكثر ما تستر..

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