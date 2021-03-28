انقطاع كامل للكهرباء في البرتغال

ذكرت وسائل إعلام برتغالية، اليوم الأحد، أنه حدث انقطاع كامل للكهرباء في جزيرة ماديرا جراء عاصفة رعدية قوية.وذكرت وكالة أنباء «لوسا» البرتغالية، أنه حتى الساعة 0845 مساء بالتوقيت المحلي (1945 بتوقيت جرينتش)، كان سكان الجزيرة السياحية الشهيرة بالمحيط الأطلسي، الواقعة على بعد نحو 950 كيلومترا جنوب غرب لشبونة، غارقين في الظلام.وغمرت الأمطار وكرات الثلج بغزارة الشوارع والجراجات الواقعة تحت الأرض وبعض المباني السكنية.