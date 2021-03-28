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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أفلام ثاني أيام عروض مهرجان الأقصر

الأحد 28/مارس/2021 - 09:51 ص
عروض مهرجان الأقصر
عروض مهرجان الأقصر
وكالات
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تتواصل اليوم الأحد، عروض أفلام النسخة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث يتضمن جدول اليوم الثاني تقديم 14 فيلما، ضمن أقسام المسابقات الرسمية الأربعة بالمهرجان، بجانب برامج التكريم وعروض القسم الرسمي خارج المسابقة.

وتسيطر قضايا الحب والطائفية والسحر والشعوذة في القارة السمراء، والصراعات الإنسانية على قصص أفلام اليوم.

ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، يُعرض فيلم "دوجا.. نابشي الموتى" للمخرجين عبد الله داو، وايريك لينجاني، من بوركينا فاسو، وتتمحور أحداث الفيلم حول مجتمع بوركينا فاسو المعاصر، حيث الجميع يعيشون في حالة مثل دوجا أو النسور، وهي الطيور التي تعيش على الحيوانات النافقة، وبينما يعيش الجميع بمختلف معتقداتهم في قوقعته الخاصة، يرفض الفيلم تلك الطائفية الدينية.

وفي ذات المسابقة، يُعرض فيلم "زنقة كونطاكت"، للمخرج المغربي، إسماعيل العراقي، ويكشف الفيلم تفاصيل فردوس رومانسي، ورحلة مليئة بالأحداث لعازف سابق لموسيقي الروك، وفتاة ليل ذات صوت ذهبي، في مدينة كازابلانكا، ويحاول الرجل الإقلاع عن تعاطي الهيرويين، بينما تحاول الفتاة الهروب من حياة الشارع، ولا يجدان أمامهما مخرجا سوي الموسيقي، ويقلب حبهما المغرب راسا على عقب، لتظهر البلاد بصورة غير معروفة.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، يُعرض فيلم "الخطاب" من إخراج مايا ليكو، وكريستوفر كينج، من كينيا، وتنطلق أحداث الفيلم عندما تُتهم جدة كاريسا بممارسة السحر، ويتضح له أن خطاب التهديد الذي تلقته جدته قد جاء من أحد أفراد عائلته، وكيف أن الاتهامات ناتجة عن مزيج من الخرافات والدوافع الاقتصادية، وأن الجدة ليست الوحيدة المستهدفة، فالمئات من كبار السن، يوصفون بالسحرة كوسيلة لسرقة أراضيهم.

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