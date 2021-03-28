وزير التعليم: 23 طالبا وطالبة مصابون في حادث قطاري سوهاج

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب المصابين في حادث تصادم قطاري سوهاج يبلغ 23 طالبا وطالبة.وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، أن المديريات حصرت أعداد المصابين من الطلاب للبدء في صرف دعم مالي لهم.وأوضح وزير التعليم، أن الطلاب المصابين في الحادث، من مدارس سوهاج وقنا، ويتلقون العلاج داخل مستشفيات سوهاج الجامعي، واليوم الواحد بسوهاج، واسيوط الجامعي.وكشف أنه لا توجد أي حالات حرجة بين صفوف الطلاب المصابين، كما أن أغلبهم تماثلوا للشفاء وخرج بعضهم من المستشفيات.وكلف الوزير مديري المديريات التعليمية بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط بزيارة الطلاب المصابين والاطمئنان عليهم، موضحا أنه لا توجد إصابات بين صفوف المعلمين أو فيات.