رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

اقتصادي يثمن مشاركة مصر في إطلاق شبكة التجارة من أجل السلام

السبت 27/مارس/2021 - 11:29 م
لدكتور خالد الشافعي،
لدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي،
إيناس سعيد
طباعة
تخطو مصر خطوات محسوسة إلى تقديم الدعم الكامل لكل من تلتمس فيه الحاجة إلى المساعدة، لذا جاءت مشاركتها في الاجتماع الذي عقدته منظمة التجارة العالمية، لإطلاق شبكة التجارة من أجل السلام وكان يحضره السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بصفته رئيس لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة.

في هذا الصدد، ثمن الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إطلاق منظمة التجارة العالمية شبكة التجارة من أجل السلام بمشاركة مصر، قائلًا إنها خطوة مهمة جدًا نحو بناء السلام الاجتماعي والعمل الإنساني.

وأوضح الشافعي، في تصريح لـ"الدستور"، أن هذه الشبكة سيكون لها الدور في تقديم المساعدة بشكل كبير في  مجال التعاون بين العاملين في مجال التجارة وتنحية الخلافات السياسية، مضيفًا أنه وفقًا المجال الاقتصادي تعد هذه الشبكة هي الطريق الأمثل والأفضل للتعاون بين الدول.

وتابع أنها تمثل  الخطوة الأولى نحو تحقيق سلام حقيقي من خلال ربط اقتصاد الدول بعضها ببعض وتوفير الاحتياجات لكل البشر، مضيفًا: "اعتقد أن جائحة فيروس كورونا أحد أهم الأسباب للتوجه نحو التعاون بدلًا من التناحر".

وأكد الشافعي أنه يجب أن تقوم مبادرات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تعزز السلام والتسامح واللاعنف في الشرق الأوسط بدعم هذا التوجه، والسعي إلى الإسهام في إعادة بناء الثقة في المجتمع وبين مختلف المجتمعات.

وأضاف أن هناك دور مهم جدا تقوم به التجارة والتكامل الاقتصادي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، خاصة للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وهذه الخطوة ستساعد بالتأكيد  الدول الإفريقية في تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتوطيد العلاقة بين التكامل الإقليمي والقاري، وتعزيز إدماج دول القارة في الاقتصاد العالمي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة هجرة غير شرعية بليبيا لـ23 (صور)

اليونان تعرض المساعدة لتعويم السفينة «إيفر جيفين»


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

دراسة تكشف العامل المسبب لوفاة النساء مبكرا

هنريك لارسون: لا يمكن لأى لاعب كرة قدم تكرار ما يفعله ميسى

تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

تعادل بلجيكا مع التشيك 1-1 فى تصفيات المونديال

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

احتفالية للإنشاد الدينى بقبة الغورى.. الليلة

الشاعر البحرينى عبد الله زهير بضيافة إقرأ معانا