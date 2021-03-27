اقتصادي يثمن مشاركة مصر في إطلاق شبكة التجارة من أجل السلام

تخطو مصر خطوات محسوسة إلى تقديم الدعم الكامل لكل من تلتمس فيه الحاجة إلى المساعدة، لذا جاءت مشاركتها في الاجتماع الذي عقدته منظمة التجارة العالمية، لإطلاق شبكة التجارة من أجل السلام وكان يحضره السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بصفته رئيس لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة.في هذا الصدد، ثمن الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إطلاق منظمة التجارة العالمية شبكة التجارة من أجل السلام بمشاركة مصر، قائلًا إنها خطوة مهمة جدًا نحو بناء السلام الاجتماعي والعمل الإنساني.وأوضح الشافعي، في تصريح لـ"الدستور"، أن هذه الشبكة سيكون لها الدور في تقديم المساعدة بشكل كبير في مجال التعاون بين العاملين في مجال التجارة وتنحية الخلافات السياسية، مضيفًا أنه وفقًا المجال الاقتصادي تعد هذه الشبكة هي الطريق الأمثل والأفضل للتعاون بين الدول.وتابع أنها تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق سلام حقيقي من خلال ربط اقتصاد الدول بعضها ببعض وتوفير الاحتياجات لكل البشر، مضيفًا: "اعتقد أن جائحة فيروس كورونا أحد أهم الأسباب للتوجه نحو التعاون بدلًا من التناحر".وأكد الشافعي أنه يجب أن تقوم مبادرات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تعزز السلام والتسامح واللاعنف في الشرق الأوسط بدعم هذا التوجه، والسعي إلى الإسهام في إعادة بناء الثقة في المجتمع وبين مختلف المجتمعات.وأضاف أن هناك دور مهم جدا تقوم به التجارة والتكامل الاقتصادي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، خاصة للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وهذه الخطوة ستساعد بالتأكيد الدول الإفريقية في تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتوطيد العلاقة بين التكامل الإقليمي والقاري، وتعزيز إدماج دول القارة في الاقتصاد العالمي.