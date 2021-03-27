التنظيم والإدارة: صرف حوافز تميز لموظفي 26 جهة خلال شهرين

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على منح حافز تميز علمى للعاملين على مستوى 26 جهة إدارية من الحاصلين على دبلوم عال أو ماجستير أو دكتوراه بمجال التخصص، وشمل العدد أكثر من 100 موظف خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.وأوضح جهاز التنظيم والإدارة وفقًا لمنشور حصلت عليه «الدستور» أن قرار صرف الحافز شمل 14 موظف بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، 11 موظف بمستشفيات الصحة النفسية، 10 موظفين بجامعة القاهرة، 9 موظفين المركز القومى لخدمات نقل الدم بالمحافظات، 6 موظفين بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف، 6 موظفين بالمجلس القومى للرياضة، 5 موظفين بمستشفى القصر العينى التعليمى الجديد، 4 موظفين بديوان عام وزارة السياحة.