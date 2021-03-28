سعر الدولارفى مصر اليوم الأحد 28-3-2021

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر ٢٨-٣-٢٠٢١

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم

سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم

سعر الدولار فى بنك مصر اليوم

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم

سعر الدولار فى بنك عودة اليوم

تقدم 《الدستور》تقرير عن سعر الدولار، اليوم الأحد في مصر ٢٨-٣-٢٠٢١، مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية المختلفة، ووفقًا لأخر التحديثات في السوق المصرفي، ويشمل التقرير أسعار الدولار في البنوك التالية، وهي "بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عودة، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى، وبنك القاهرة".ونستعرض لكم تقرير يومى يحتوى على اسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى في العديد من البنوك المصرية، والذي يمثل اهتمام للقارىء المصرى والعربي بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل.لديكم كافة التفاصيل عن اسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى، كما هو بالتالي:وصل الدولار الأمريكى، اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٧ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى.بلغ الدولار الأمريكى فى البنك المركزى، اليوم، عند الشراء ١٥.٦٦٦٥ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٨٠٢٩ جنيه مصرى.سجل الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٨٠٠ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.بلغ الدولار الأمريكى، سعره عند الشراء ١٥.٦٧ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى.وصل سعره داخل بنك ال cib، عند الشراء ١٥.٦٩ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٩ جنيه مصرى.سجل سعر الدولار عند الشراء ١٥.٦٩ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٩ جنيه مصرى.

إقرأ أيضًا:

«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف)

«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم

وصل سعر الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٩ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٩ جنيه مصرى.بلغ سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٧٢ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٨١ جنيه مصرى.