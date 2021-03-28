رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولارفى مصر اليوم الأحد 28-3-2021

الأحد 28/مارس/2021 - 07:08 ص
الدولار
الدولار
الدستور
طباعة
تقدم 《الدستور》تقرير عن سعر الدولار، اليوم الأحد في مصر ٢٨-٣-٢٠٢١، مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية المختلفة، ووفقًا لأخر التحديثات في السوق المصرفي، ويشمل التقرير أسعار الدولار في البنوك التالية، وهي "بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عودة، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى، وبنك القاهرة".

ونستعرض لكم تقرير يومى يحتوى على اسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى في العديد من البنوك المصرية، والذي يمثل اهتمام للقارىء المصرى والعربي بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل.

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر ٢٨-٣-٢٠٢١


لديكم كافة التفاصيل عن اسعار الدولار  مقابل الجنيه المصرى، كما هو بالتالي:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم


وصل الدولار الأمريكى، اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٧ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى.

سعر  الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم

بلغ الدولار الأمريكى فى البنك المركزى، اليوم، عند الشراء ١٥.٦٦٦٥ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٨٠٢٩ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم


سجل الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٨٠٠ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.

سعر  الدولار فى بنك مصر اليوم 


بلغ الدولار  الأمريكى، سعره عند الشراء ١٥.٦٧ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم


وصل سعره داخل بنك ال cib، عند الشراء ١٥.٦٩ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٩ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك عودة اليوم


سجل سعر الدولار عند الشراء ١٥.٦٩ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٩ جنيه مصرى.

إقرأ أيضًا:

«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف)

«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم


وصل سعر الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٩ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٩ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم


بلغ سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٧٢ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٨١ جنيه مصرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

حقيقة تهرب رمضان صبحى من المنتخب أمام كينيا وادعاء الإصابة


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هنريك لارسون: لا يمكن لأى لاعب كرة قدم تكرار ما يفعله ميسى

تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

تعادل بلجيكا مع التشيك 1-1 فى تصفيات المونديال

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

احتفالية للإنشاد الدينى بقبة الغورى.. الليلة

الشاعر البحرينى عبد الله زهير بضيافة إقرأ معانا