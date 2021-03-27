كولومبيا تتهم منشقين عن فارك بتفجير سيارة ملغومة

اتهمت كولومبيا اليوم السبت منشقين عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) بتفجير سيارة ملغومة في بلدة كورينتو بمقاطعة كاوكا مما أسفر عن إصابة 43 شخصا من بينهم 11 مسؤولا حكوميا ووقوع أضرار مادية.وأدانت الحكومة وبعثة تابعة للأمم المتحدة في كولومبيا الهجوم الذي وقع يوم الجمعة.وقال وزير الدفاع دييجو مولانو في بيان مسجل بالفيديو اليوم السبت "نعرب عن تضامننا مع كل المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي العشوائي الذي وقع بتفجير سيارة ملغومة أمام مكتب رئيس البلدية في كورينتو".وأضاف أن الهجوم نفذته جماعة منشقة عن فارك، وقالت بعثة التحقق التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا في بيان إنه لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة في المناطق المتضررة من العنف لحماية المجتمعات وإعطاء ضمانات للأمن.ويرفض المنشقون عن فارك اتفاق سلام أبرم عام 2016 أنهى دور الجماعة في الصراع المسلح في كولومبيا الذي خلف 260 ألف قتيل وملايين النازحين.