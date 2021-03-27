«شهر العسل».. صور نادرة عمرها 70 عاما للملكة إليزابيث

نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى، صورًا للملكة إليزابيث، تم تصويرها منذ ما يصل إلى 70 عامًا، وهي صور تُظهر الملكة كما لم يرها سوى القليل من قبل.وأظهرت الصور الملكة إليزابيث مع زوجها فى رحلة، وصور أخرى وهى تركب حصان فى كندا عام 1951.كما كشفت بعض الصور الملكة الشابة ترتدي نظارة شمسية وتحمل كاميرا سينمائية في يوم عيد الميلاد عام 1953 في جولة استمرت لمدة ستة أشهر.وتظهر صور أخرى لها في عام 1953 وهي الآن كوين وهي تحمل الكاميرات أثناء قيامها بجولة رسمية في نيوزيلندا، وأخرى تظهرها في وندسور عام 1992 مع بقرة.تهدف الصور إلى إظهار الملكة في عطلة، كأم وزوجة وطاهية ومحبة للحيوانات ومزارعه، بالإضافة كونها فتاة عشرينية تستمع بحياتها.شوهدت الأميرة الشابة ودوق إدنبرة مغطيين بالثلج أثناء جولتهما الرسمية، بينما في لقطة أخرى تربت على أحد خيولهما.