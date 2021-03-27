غرفة بنغازى: التحفظ على أسماء المتورطين باغتيال محمود الورفلى

أكد رئيس الغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي العميد عبدالباسط أبوغريس، اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى شخصين من المُشتبه بهم في قضية اغتيال القائد بقوات الصاعقة الليبية محمود الورفلي، وهما الآن داخل السجن.وقال "أبو غريس"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، من بنغازي، إنهم تحفظوا على ذكر أسمائهم حرصًا على حياتيهما وإذا ثبت الجرم عليهما سيتم الإعلان، وإذا ثبتت البراءة سنُعلن كذلك، مشيرا إلى أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء سيتم احتجاز أي سيارة مُعتمة مهما كانت الجهة التي تتبع لها.وأكد رئيس الغرفة الأمنية أنه يُمنع تمامًا أن يدخل أي عنصر للمنازل إلا من لديه تصريح من النيابة العسكرية والالتزام بارتداء زي عسكري، مشيرا إلى أنهم يعملون على القبض على كل المشبوهين وأصحاب السوابق، وسيتم التعامل بقوة مع كل من يقف ضد الدولة.