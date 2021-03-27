وصف الأمير هارى بـ«الشرير».. والد ميجان فى مقابلة تلفزيونية قريبًا

طلب توماس ماركل، والد ميجان بضرورة إجراء مقابلة مع أوبرا وينفرى، كما فعلت مع ابنته وزوجها الأمير هارى.ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطانى، فقد سلم توماس رسالة إلى طاقم عمل أوبرا وينفري يطلب منها إجراء مقابلة معه للتحدث عن علاقته المتوترة مع ميجان ماركل.وتوجه توماس، البالغ من العمر 76 عامًا، إلى مبنى برنامج "اوبرا وينفرى" فى كاليفورنيا، حيث سلم المذكرة إلى حارس الأمن من أجل توصيل الطلب إلى الإعداد.تعيش أوبرا على بعد ميل واحد فقط من منزل ميجان الذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه إسترليني - الابنة التي لم يتحدث معها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.اختلف توماس خبير الإضاءة التلفزيونية، الذي يعيش الآن في مدينة "روساريتو" بالمكسيك، في الفترة التي سبقت حفل زفافهما في عام 2018.ووصف توماس ماركل، الأمير هاري بأنه "شرير" بعد مقابلة أوبرا، والذى تسبب فى فجوة كبيرة بين توماس وميجان ماركل.وكان قد نشر مؤخرًا القصر الملكى البريطانى وثيقة الزواج الخاصة بالأمير هارى وميجان، تثبت كذب ميجان، والتى ادعت أنهما تزوجا قبل حفل الزفاف بثلاثة أيام.