حقيقة تهرب رمضان صبحى من المنتخب أمام كينيا وادعاء الإصابة

كشف مصدر بجهاز المنتخب الوطني عن كذب الادعاءات التي تحدثت عن تهرب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز من معسكر المنتخب الوطني الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، وادعاء الإصابة لعدم التواجد مع الفريق.













المصدر أوضح أن رمضان صبحي كان أحرص اللاعبين على التواجد مع المنتخب في المعسكر الحالي، ولكنه مصاب بالفعل بشد في منشأ العضلة الخلفية ويحتاج 10 أيام للتأهيل والعلاج منذ وقت الإصابة، مشيرا إلى أن طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا تواصل عقب مباراة نامونجو التنزاني مع الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز قبل عودة البعثة إلى القاهرة، وتم إبلاغه بإصابة الثلاثي رمضان صبحي ومحمد حمدي وأحمد توفيق.