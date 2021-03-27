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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: وفاة مدير محلية حلفا في غرق لنش القوات البحرية بأرقين

السبت 27/مارس/2021 - 02:39 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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تمكنت السلطات السودانية قبل قليل، من انتشال جثمان إسماعيل بلال المدير التنفيذي لمحلية حلفا الذي توفي إثر تعرض لنش تابع للقوات البحرية للغرق في بحيرة النوبة بوادي حلفا صباح اليوم.

من جانبه أكد العميد تاج السر أحمد عثمان مدير جمارك حلفا وعضو لجنة الأمن وهو من الناجين، أن هناك 3 من المفقودين بينهم مدير شرطة المحلية ومدير استخبارات الجمارك وأحد افراد استخبارات الجيش،فيما يجري البحث عن المفقودين في معسكرات الصيادين والمنطقة المحيطة بموقع الحادث.

ولفت العميد تاج السر الى نجاة 6 أفراد من بينهم مدير الجمارك ومدير شرطة المحلية ومدير الأمن والمخابرات والمستشار القانوني لمحلية حلفا وأحد أفراد القوات البحرية بحامية حلفا الذين تم إنقاذهم عبر الصيادين وانتشالهم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.

وأضاف تاج السر أن اللنش تعرض لعطل مفاجئ، حيث تقرر العودة لارتفاع الأمواج في وسط البحيرة، وأثناء العودة انقلب اللنش.

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