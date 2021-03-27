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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اقتصار صلاة عيد القيامة على رجال الدين في القدس

السبت 27/مارس/2021 - 01:14 م
عيد القيامة
عيد القيامة
مونيكا جرجس – تريزة شنودة
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كشف أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة، تفاصيل احتفالات عيد القيامة المجيد داخل كنيسة القيامة بالقدس، تزامنًا مع أجواء الموجة الثالثة لكورونا.

وقال الحسيني، لـ«الدستور» إنه حتى هذه اللحظة سيتم الأحتفال بعيد القيامة المجيد كما كان عليه الحال العام الماضي، في ظل أجواء الموجة الأولى من فيروس كورونا: ستقتصر احتفالات عيد القيامة المجيد داخل كنيسة القيامة بالقدس على مشاركة رجال الدين فقط، فنحن نتمنى أن تحتفل بالعيد كما نحتفل به قبيل السنوات الماضية بمشاركة الوافدين والحجاج.

وتابع "نحن على اتصال مباشر مع وزارة الصحة والمسؤولين، ونتمني أن يتم السماح لنا بالاحتفال بالعيد، وندعو الله أن يزيل هذه الغمة عن العالم أجمع.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد في 2 مايو المقبل بإجراءات احترزاية مُشددة.

وعيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها وفقًا للعقيدة المسيحية، ويستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته.

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