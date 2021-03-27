رئيس مدينة سيوة يناقش المشروع المقترح لترميم شالى إدرار

التقى العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، بالدكتور ضياء زهران نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس الاستشاري رامز عزمى استشارى مشروع تطوير قلعة شالى الأثرية.وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه تم مناقشة المشروع المقترح لترميم شالي ادرار بواحة سيوة بعد النجاح الكبير لمشروع إحياء قلعة شالي الذى تم على مدار عامين واستهدف توثيق الحقبة التاريخية لشالى وترميم القلعة وبناء مركز للطفولة والأمومة ومركز عمارة الأرض.وأكد أنه تم افتتاح تلك التطورات في نوفمبر الماضي بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ووزراء البيئة والتعاون الدولى وسفراء الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن يهدف المشروع الجديد استكمال ترميم شالي ادرار من خلال تشارك الأفكار والمقترحات مع رئاسة مركز ومدينة سيوة والجهات المعنية والمجتمع السيوى، بالإضافة لمقترح إنشاء متحف مفتوح بشالي والأعمال المبدئية المقترحة لعمل توثيق تاريخي ومعماري وتصوير فوتوغرافي ورسومات هندسية للمدينة الآثرية.جاء ذلك بحضور الشيخ عمر راجح ممثل عن مشايخ سيوة، ودكتور عبدالعزيز الدميري مدير عام الآثار بمطروح، وخالد عبدالنبى مدير إدارة الآثار الإسلامية بسيوة.