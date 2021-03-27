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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 27-3-2021

السبت 27/مارس/2021 - 06:19 ص
اليورو
اليورو
منة سالم
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يرصد لكم موقع " الدستور " سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-3-2021، وفقًا لتحديثات أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحلية المصرية.

على المستوى المحلي، يعرض بنك مصر إيران أدنى مستوى لليوم الأوروبي اليوم على مستوى القطاع المصرفي المصري عند 18.51 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، كما يقدم بنكا مصرف أبو ظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني أكبر سعر عند 18.55 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت 27-3-2021

سعر اليورو في بنك مصر

يستمر سعر صرف اليورو الأوروبي في التراجع أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر؛ ليصل إلى من حيث الأصول، إلى 18.52 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري عند 18.52 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

وانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل بنك HSBC، إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.70 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، اليوم، 18.60 جنيه للشراء، و18.74 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء سعر صرف اليورو للأفراد والشركات داخل البنك التجاري الدولي بأكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية عند 18.55 جنيه للشراء، و18.70 للبيع.

جدير بالذكر أن اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا.

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