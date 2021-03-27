شخص يقتل كلب ضال بالشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يتضمن قيام أحد الأشخاص بقتل كلب ضال بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية – له معلومات جنائية) وبالفحص تبين قيامه بالتعدى على أحد الكلاب الضاله، مستخدمًا آله حادة محدثًا إصابته التى أودت بحياته.. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بما جاء بمقطع الفيديو، وأضاف أن الواقعة منذ حوالى عامين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.