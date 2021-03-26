مميش: جنوح السفينة أقوى حادث فى تاريخ قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، ومستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN في قناة السويس، يعد أقوى الحوادث في تاريخ القناة.وأكد أننا نمتلك مجموعة من المرشدين ذوي كفاءة عالية، ويقومون بعملهم على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الحوادث في قناة السويس قليلة، بسبب كفاءتهم، وعند وقوع أي حوادث نجري لها تحليلا ودراسة للتعلم منها، ودراسة المرشدين للأخطاء لعدم الوقوع فيها، مؤكدًا أن قناة السويس مجرى آمن تمامًا، وهو أدق وأفضل مجرى ملاحي في العالم، وبتطويره بقناة السويس الجديدة أصبح المجرى الملاحي الرئيسي للتجارة العالمية، حيث يمر فيه 11% من إجمالي التجارة العالمية.