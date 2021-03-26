مميش: مرشدو قناةالسويس غير مسئولين عن جنوح السفينة

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السابق، ومستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن حوالي 19 ألف سفينة تعبر قناة السويس سنويًا، ومن الوارد وقوع حادثة، مثلما حدث في سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة في قناة السويس بالكيلو ١٥١ ترقيم قناة.وأوضح مميش، أن الحادث وقع نتيجة وجود رياح شديدة باتجاه الجنوب، مشيرًا إلى أن المرشد حاول يسيطر على السفينة، ودفعها الرياح باتجاه الجانب اليمين مما تسبب في دخولها في صخور، مما تسبب في جنوح السفينة.وأكد مميش، أن مرشد قناة السويس، رأيه عبارة عن رأي استشاري، ولكن قائد السفينة هو المسؤول الأول والأخير على سلامة إبحار السفينة، مشيرًا إلى أنه في حالة رؤية أي خطر على السفينة عليه التدخل ومنع هذا الخطر.