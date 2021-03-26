توافق أمريكي بريطاني على ضرورة عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي

توافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على ضرورة عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي.وفي سياق متصل، كان قد اتفق وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، على انتظار «مقترح» إيراني لإحياء الاتفاق النووي، في وقت أعلنت طهران أنها «مستعدة» للامتثال لالتزاماتها النووية مقابل أطراف الاتفاق.وكرر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي ببروكسل، الموافقة على اقتراح الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع أطراف الاتفاق النووي، من أجل العودة إلى «الامتثال المتبادل»، مشيرا إلى تفاهم مع نظرائه الأوروبيين، حيال السعي إلى «بناء اتفاق أطول وأقوى» يعالج أنشطة إيران الإقليمية والصاروخية.جاء ذلك بعدما أبلغ مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية، الصحافيين، أن وزراء خارجية الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث المنخرطة في الاتفاق النووي، شددوا في مباحثاتهم مساء الثلاثاء، على «انتظار مقترح» من الجانب الإيراني لإحياء المسار الدبلوماسي.