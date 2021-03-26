«دون طعام».. وفاة طفلة تركتها أمها 6 أيام بمفردها

بكت أم مراهقة في قفص الاتهام، اليوم، معترفة بقتل ابنتها البالغة من العمر 20 شهرًا.وتوفيت آسيا كودي، ابنة فيرفي كودي، في شقة بمبنى سكني مدعوم في "برايتون" 2019، بعد أن تُركت وحدها لمدة ستة أيام دون طعام أو ماء.وشوهدت الأم، البالغة من العمر 19 عامًا، وهي تغادر الشقة في عيد ميلادها لقضاء عطلة، ولكن امتدت إلى ستة أيام.ووجد فحص ما بعد الوفاة واختبارات الطب الشرعي أن آسيا جاءت وكانت تعاني من الجفاف وأصيبت بالإنفلونزا، وتم إعطاء سبب وفاتها على أنه إهمال.واليوم، مثلت كودي أمام محكمة لويس كراون لتقديم إقرار بالذنب بالقتل غير العمد بينما كان والدها يراقبها.وتم نقل آسيا إلى مستشفى رويال ألكسندرا للأطفال في برايتون، ولكن تم إعلان وفاتها لدى وصولها، نتيجة الجفاف وضعف عام.وكانت الأم الذاهبة للمحكمة ترتدي قميصًا أسود عاديًا وبنطالًا أسود مع قناع طبي أزرق للوجه، حيث انهالت دموعها فور خروجها من سيارة المحكمة.تعيش آسيا في الشقة في برايتون، مع والدتها، حيث تم إيواؤهما من قبل الخدمات الاجتماعية منذ 30 سبتمبر 2019.