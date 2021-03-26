أصيبت بكورونا.. هند صبري تعتذر عن «الأقصر للسينما الإفريقية»

اعتذرت النجمة هند صبري عن حضور مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بعد أن أعلن المهرجان عن تكريمها كنجمة سينمائية عربية في دورته العاشرة.وكشفت إدارة المهرجان، في تصريحات لجريدة "الدستور"، عن أن الفنانة هند صبري أعلنت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مشيرة إلى أنها قامت بإرسال فيديو لجمهور المهرجان تعتذر فيه عن عدم الحضور.ويكرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفنان سمير صبري والفنانة نادية الجندي وآخرين، وهو تحت رئاسة الفنان سيد فؤاد والأستاذة عزة الحسيني، ويحضر به عدد كبير من نجوم الفن العربي والإفريقي المهتمين بشئون السينما، بينما حضر آخرون منهم المخرج مجدي أحمد علي.