«المؤتمر» يطالب بمحاكمة عاجلة للمتسببين فى حادث قطارى سوهاج





نعي حزب "المؤتمر" ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، مؤكدا أنه يتابع عن كثب جهود الإغاثة التي تقوم بها الجهات المعنية، لإنقاذ ورعاية المصابين.ودعا حزب "المؤتمر" جموع الشعب المصري للتبرع بالدم لإنقاذ الحالات الحرجة.وقال الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، إنه لا بد من محاسبة ومحاكمة عاجلة للمتسببين في وقوع هذا الحادث الأليم، لافتًا إلى ثقة الحزب فيما ستفسر عنه تحقيقات النيابة العامة، حول المسئولية الجنائية.وأضاف أن الحزب سوف يستخدم ما لديه من أدوات رقابية وتشريعية، في المحاسبة ومراجعة التشريعات والإجراءات المنظمة لعمل هذا المرفق الحيوي، من خلال الهيئتين البرلمانيتين للحزب، بمجلسي الشيوخ والنواب.