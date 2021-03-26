الدفع بـ80 سيارة إسعاف من 4 محافظات لموقع حادث قطارى سوهاج

أكدت مصادر بهيئة الإسعاف المصرية توجيه 80 سيارة إسعاف من محافظات أسيوط، والأقصر، والمنيا، وأسوان إلى موقع حادث قطاري سوهاج للمساعدة في إنقاذ المصابين.وأشارت المصادر إلى أن سيارات فرع إسعاف سوهاج تقوم حاليًا بنقل المصابين والمتوفين، وجار وصول باقي السيارات لموقع الحادث تباعًا.