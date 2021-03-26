من هنا.. رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي المصري

اقرأ أيضاً





ويجب الاستعلام عن أي استفسارات قبل الذهاب إلى مكاتب التأمينات من خلال الاستعلام الإلكتروني تسهيلًا على المواطنين وكذلك لتشجيع المواطنين على الدفع الإلكتروني.