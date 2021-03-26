من هنا.. رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي المصري
الجمعة 26/مارس/2021 - 11:25 ص
الدستورطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي المصري، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي 2021، من خلال موقع الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من خلال الرابط التالي:- https:nosi.gov.egarPagesHomePageHome.aspx.
- الخطة الثانية: اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام على الرقم التأمينى.
- الخطوة الثالثة: تسجيل البيانات الأساسية: الرقم القومي – الاسم الأول للأم.
- الخطوة الرابعة: وضع علامة صح في المربع أنك لست برنامج روبوت.
- الخطوة الخامسة: يجب الضغط على كلمة إرسال الطلب.
ومن جانبها، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي 2021، من خلال موقع الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ووفقًا لخطة وزارة التضامن الاجتامعي، فأنه يتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات على 4 دفعات متساوية بنظام ربع سنوية، والتي بدأت في يوليو الماضي 2020، حيث من المقرر أن ينتهي صرف العلاوتة الخمسة لاصحاب المعاشات مع معاش شهر أبريل المقبل 2021.
وكانت الدفعة الأولى في شهر يوليو 2020، ثم تلاها الدفعة الثانية في أكتوبر 2020، على أن تكون الدفعة الثالثة في شهر يناير الجاري، ومن ثم البدء في الدفعة الرابعة في أبريل 2021.
ولمعرفة استحقاق المستفيدين للعلاوات من عدمه سيتم عمل استبيان إلكتروني من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات nosi.gov.eg.
ويجب الاستعلام عن أي استفسارات قبل الذهاب إلى مكاتب التأمينات من خلال الاستعلام الإلكتروني تسهيلًا على المواطنين وكذلك لتشجيع المواطنين على الدفع الإلكتروني.
خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي
- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من خلال الرابط التالي:- https:nosi.gov.egarPagesHomePageHome.aspx.
- الخطة الثانية: اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام على الرقم التأمينى.
- الخطوة الثالثة: تسجيل البيانات الأساسية: الرقم القومي – الاسم الأول للأم.
- الخطوة الرابعة: وضع علامة صح في المربع أنك لست برنامج روبوت.
- الخطوة الخامسة: يجب الضغط على كلمة إرسال الطلب.
الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي المصري
ومن جانبها، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي 2021، من خلال موقع الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ووفقًا لخطة وزارة التضامن الاجتامعي، فأنه يتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات على 4 دفعات متساوية بنظام ربع سنوية، والتي بدأت في يوليو الماضي 2020، حيث من المقرر أن ينتهي صرف العلاوتة الخمسة لاصحاب المعاشات مع معاش شهر أبريل المقبل 2021.
وكانت الدفعة الأولى في شهر يوليو 2020، ثم تلاها الدفعة الثانية في أكتوبر 2020، على أن تكون الدفعة الثالثة في شهر يناير الجاري، ومن ثم البدء في الدفعة الرابعة في أبريل 2021.
ولمعرفة استحقاق المستفيدين للعلاوات من عدمه سيتم عمل استبيان إلكتروني من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات nosi.gov.eg.
اقرأ أيضاً
خطوات تركيب عداد كودي إلكترونيا
ويجب الاستعلام عن أي استفسارات قبل الذهاب إلى مكاتب التأمينات من خلال الاستعلام الإلكتروني تسهيلًا على المواطنين وكذلك لتشجيع المواطنين على الدفع الإلكتروني.