وصول تطعيمات ومستلزمات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ

تابعت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، استلام الإدارات الصحية للحصة المقررة من التطعيم والمستلزمات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، استعدادًا لبدء الحملة يوم الأحد الموافق 28 مارس الجارى ولمدة أربعة أيام.كما تابعت أعمال إدارة الثقافة الصحية والدعوة والتوعية بأهمية الحملة، وذكرت أن العدد المستهدف بالحملة من عمر يوم حتى خمس سنوات هو 543782 طفلا على مستوى المحافظة والفرق التى تم تدريبها هى 1245 فريقا.وأكدت سلام، ضرورة وصول التطعيم لمستحقيه من الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين، ويتم ذلك عن طريق الفرق الثابتة والمتحركة من شقة لشقة وضرورة تذليل جميع الصعوبات التى قد تواجه الفرق المتحركة.