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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: نتائج الإصلاح الاقتصادى انعكست فى مقاومة الاقتصاد لتداعيات كورونا

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:00 ص
الدكتور أحمد كمالي
الدكتور أحمد كمالي
أميرة ممدوح
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أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية المشاورات العامة فى عملية إعداد التقرير الطوعي الوطنى الثالث حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أهمية تضمين التحديات بالتقرير الطوعي الوطنى والتي تزامنت مع تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جلسة مشاورات عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، حول استعداد مصر لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث.

وأوضح أن الهيكل الذي تم إعداده للتقرير الطوعي تم عرضه على الأمانة الفنية لللجنة الوطنية العليا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن اللجنة تضم عددًا من المسئولين الحكوميين من مختلف الوزارات والمؤسسات، وعضوية ممثلي المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وأشار "كمالي" إلى أن نتائج المناقشات والجلسات التشاورية والاقتراحات يتم ضمها إلى التقرير الطوعي الوطنى كانعكاس للمشاركة.

ولفت كمالي إلى نجاح مصر في الأحداث الجانبية التي قامت بعقدها عامي 2018 و2019 خلال فعاليات المنتدي السياسي رفيع المستوي للأمم المتحدة، بالتعاون مع عدد من الدول والمؤسسات، مضيفًا أن هناك العديد من الأفكار عن الأحداث الجانبية لهذا العام مؤكدًا الحرص علي مشاركة تلك الأفكار مع المجتمع الدولي، ومشاركتها نقاط قوتنا.

وأكد "كمالي" أنه تم أخذ القضايا الإفريقية بالاعتبار، موضحًا أنها تمثل مبدأً مهمًا جدًا وسيكون حجر الأساس فى التقرير الوطنى الطوعى.

وأشارت الدكتورة مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة إلى أن الجلسة الافتتاحية في هيكل التقرير الطوعي تعكس التزام مصر وطموحها الفترة المقبلة، موضحة أنه سيتم التركيز علي البعد البيئي ضمن تحديثات أجندة 2030، كما سيتم تقديم نظرة عامة حول قدرة الاقتصاد المصرى ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انعكست إيجابيًا في مقاومة الاقتصاد لتداعيات فيروس كوفيد 19.

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