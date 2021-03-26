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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يعرب عن أمله فى استقرار شرق المتوسط

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:32 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن أمله بإحلال الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال البيت الأبيض إن بايدن هنأ رئيس الوزراء اليوناني بحلول الذكرى الـ200 لانطلاق الثورة اليونانية 1821 – 1829 التي أدت إلى قيام دولة اليونان المستقلة، وأكد "التزامه بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين بلدينا".

وأشاد بايدن بزيادة التعاون الدفاعي بين واشنطن وأثينا.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "الزعيمين اتفقا على معالجة قضية تغير المناخ والسعي إلى تعاف اقتصادي مستدام.. واتفقا كذلك على التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها أمن الطاقة وملفات الصين وروسيا وغرب البلقان".

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