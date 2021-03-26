الكاظمى: الاستعراض العسكرى ببغداد يربك الوضع الأمنى

اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجهات التي أقدمت على تنفيذ استعراض عسكري وسط بغداد بالعمل على "إرباك" الوضع الأمني.وقال الكاظمي، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، إن هذا الاستعراض الهدف منه إرباك الوضع وإبعاد العراق عن دوره الحقيقي.وأضاف أن هناك من يعتقد أنه بالسلاح يهدد الدولة، وتابع قائلا "كفى حروبا وسلاحا".وعلى متن العشرات من الشاحنات الرباعية الدفع، أجرى عناصر مسلحون في شوارع العاصمة العراقية بغداد استعراضا للقوة، في تصعيد للتوتر القائم مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي يستعد لاستئناف الحوار مع واشنطن.