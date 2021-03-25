نبيل الحلفاوي يعلق على نتيجة مباراة مصر وكينيا

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون، بعد التعادل مع منتخب كينيا بهدف لمثله، بكلمات أظهرت نقاط القوة والضعف في صفوف منتخب الفراعنة.وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات القصيرة قائلًا:"‏مبروك التأهل، أداء باهت لا يتناسب مع خط هجوم عامر بأسماء لها خطورتها، صلاح. مصطفى محمد. تريزيجيه ثم شريف وخلفهم قفشة".وتابع "تباعد اجتماعي بين الخطوط، هل النني مصاب أم غير جاهز فنيًا أم غير مهضوم؟، نعم المسئولية يتحملها المدير الفني، لكن أين إمكانيات اللاعبين؟ أداء لا يتناسب مع أسمائهم".