لقاحات كورونا وإجراءات التحفيز تدفع باقتصاد الولايات المتحدة إلى نمو متوقع خلال 2021

تشير تقديرات وزارة التجارة الأمريكية إلى احتمالات أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا نسبته 6.5% على الأقل مع نهاية العام الجاري، بفضل توسع مظلة التطعيم ضد كوفيد- 19، وما يعنيه ذلك من عودة الحياة والانشطة الاقتصادية الى طبيعتها فى الولايات المتحدة وكذلك بفضل سياسات الحزم التحفيزية للاقتصاد الأمريكى التى أطلقتها إدارة بايدن مطلع العام الجارى.وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، شهد الربع الأخير من العام الماضي (2020) نموا نسبته 4.3% في الاقتصاد الأمريكي مقارنة بمعدل النمو المسجل فى الربع الأخير من عام 2019.وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الأمريكية أن مستوى النمو الاقتصادى المتحقق في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من 2020 فاق متوسط معدلات النمو المسجلة في الأرباع الثلاثة السابقة عليه وكان بنسبة 4.1%.وأرجع بيان وزارة التجارة الأمريكية سبب تباطؤ معدلات النمو الربع في الاقتصاد الأمريكي إلى أثر سياسات الإغلاق على التجارة وأوضاع الاقتصاد بشكل عام في مواجهة جائحة كوفيد؛ وهو ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.5% خلال العام الماضي، بعد نمو كانت نسبته 2.2% خلال عام 2019.