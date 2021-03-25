ضياء رشوان يشكر الحكومة على الاستجابة لزيادة بدل التدريب

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، باسمه وبالنيابة عن كل الصحفيين خالص شكره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، على استجابتهما لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ودعم النقابة للمعاشات والبطالة.وأعرب رشوان، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفهّم الصحفيين للأوضاع المالية والاقتصادية للدولة المصرية، والتي تمت في ظلها هذه الزيادات.