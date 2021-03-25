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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

الخميس 25/مارس/2021 - 03:20 م
نسل الأغراب
نسل الأغراب
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمشاهدة البوستر الرسمي وإعلان مسلسل نسل الأغراب الذي يشارك في الماراثون الرمضاني 2021 وحظى بأعلى نسب مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية منذ طرحه.. لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبطال المسلسل والقنوات العارضة له في رمضان.

إعلان مسلسل نسل الأغراب


طرحت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل الذي سيعرض في رمضان المقبل "نسل الأغراب" الإعلان التسويقي للمسلسل، حيث حصد نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب خلال الساعات القليلة الماضية خاصة مع ظهور الفنان أحمد السقا بشكل مختلف عن المعتاد غير متعارف عليه بين جمهوره حيث يظهر مرتديا سنان فضه و ملامح متوحشة و نظرة شرسة أمام الفنان أحمد كرارة الذي يظهر أيضاً من خلال الإعلان و البوستر الدعاية بعينين مكحلتين وملامح قاسية تدل على الصراع بينهما طوال أحداث المسلسل.

نجوم الفن المشاركين في" نسل الأغراب"


يضم مسلسل نسل الأغراب المزمع عرضه خلال شهر رمضان المبارك عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة والفنانة مي عمر والفنانة نجلاء بدر والفنانة فردوس عبد الحميد والفنان الصاعد أحمد مالك والفنان دياب وعماد زيادة وريم سامي والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي الإنتاج الفني حيث تدور أحداثه في ثلاثين حلقة في إطار اجتماعي في الصعيد المصري.

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القنوات الناقلة لمسلسل نسل الأغراب


وبدأت قناة أون تايم دراما في عرض إعلان مسلسل نسل الأغراب و البوستر الرسمي للمسلسل للإعلان عن عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021 حيث تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدى قضي فترة عقوبة جريمة قتل وخروجه من السجن يجد أن زوجته تزوجت من صديقه ونسبت ابنه له ويبدأ الانتقام خلال أحداث درامية مشوقة.

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