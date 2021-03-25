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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تعرف على طريقة عمل سلطة الطحينة في المنزل

الخميس 25/مارس/2021 - 02:15 م
عمل سلطة الطحينة
عمل سلطة الطحينة
شيماء دهب
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تعتبر سلطة الطحينة من المقبلات التى لا غنى عنها في معظم العزومات، وبالتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم، وفيه تكثر العزومات نوضح في سطور كيف يمكن تحضير سلطة الطحينة بطريقة سهلة.

طريقة عمل سلطة الطحينة



المقادير
- ملعقة كبيرة من الخل
- 2 فص ثوم مفروم
- ربع طحينة
- كوب ماء دافىء
- ملعقة صغيرة من البابريكا
- ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة صغيرة من الكمون
- ملعقة كبيرة من الزيت
- بقدونس للتزيين

طريقة عمل سلطة الطحينة

طريقة العمل
- يتم في إناء وضع الطحينة ومن ثم الماء الدافيء حتى يتم ظبط سمك الطحينة بحيث يكون وسط ما بين الخفيف والسميك.
- ومن ثم يتم إضافة الخل مع التقليب الجيد.
- يتم إضافة الثوم والتوابل.
- يتم التقليب جيدًا والتزيين بالبقدونس.
يمكن تقديم الطحينه مع الأطباق التالية
- الأرز البسمتي
- المكرونة البشاميل
- الكبدة الإسكندراني
- الشاورما السوري
- الفتة السوري.


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