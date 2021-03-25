تعرف على طريقة عمل سلطة الطحينة في المنزل

طريقة عمل سلطة الطحينة









المقادير- ملعقة كبيرة من الخل- 2 فص ثوم مفروم- ربع طحينة- كوب ماء دافىء- ملعقة صغيرة من البابريكا- ملعقة صغيرة من الملح- ملعقة صغيرة من الكمون- ملعقة كبيرة من الزيت- بقدونس للتزيينطريقة العمل- يتم في إناء وضع الطحينة ومن ثم الماء الدافيء حتى يتم ظبط سمك الطحينة بحيث يكون وسط ما بين الخفيف والسميك.- ومن ثم يتم إضافة الخل مع التقليب الجيد.- يتم إضافة الثوم والتوابل.- يتم التقليب جيدًا والتزيين بالبقدونس.يمكن تقديم الطحينه مع الأطباق التالية- الأرز البسمتي- المكرونة البشاميل- الكبدة الإسكندراني- الشاورما السوري- الفتة السوري.