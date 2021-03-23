طريقة عمل ومكونات «كالمارى محشى»
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:10 م
غادة موسىطباعة
تعتبر وصفة كالماري محشي، وصفة جديدة تبحث الكثيرات عن طريقة عملها ومكوناتها الرئيسية.
ـ المكونات
6 كالماري منظف
2 كيس فيجبتار كنور حار
100 جم سلامي او بسطرمة
80 جم موتزاريلا
1 كوب جبن رومي مبشورة
1 بيضة
½ كوب بقدونس مفروم
14 كوب زيت
2 فص ثوم
1 فلفل أخضر شرائح
1مكعب مرقة الدجاج كنور
1كوب ماء
طريقة التحضير
- يخلط الفيجيتار مع السلامي والجبن والبيضة و½ كمية البقدونس مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت ويخلط جميع المكونات جيدا.
- يحشي الكالماري بالخليط ويغلق الفتحة بخلة أسنان
- في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والبقدونس المتبقي ويطهى لمدة دقيقة تقريبا
- ثم يضاف الكالاماري ويطهى حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبيا قليلا.
- يضاف كوب الماء ومرقة الدجاج كنور ويخفض الحرارة وتغطي المقلاة حتى النضج.
- يقدم مع الصلصة فوق مكرونة بزيت الزيتون.
ـ المكونات
6 كالماري منظف
2 كيس فيجبتار كنور حار
100 جم سلامي او بسطرمة
80 جم موتزاريلا
1 كوب جبن رومي مبشورة
1 بيضة
½ كوب بقدونس مفروم
14 كوب زيت
2 فص ثوم
1 فلفل أخضر شرائح
1مكعب مرقة الدجاج كنور
1كوب ماء
طريقة التحضير
- يخلط الفيجيتار مع السلامي والجبن والبيضة و½ كمية البقدونس مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت ويخلط جميع المكونات جيدا.
- يحشي الكالماري بالخليط ويغلق الفتحة بخلة أسنان
- في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والبقدونس المتبقي ويطهى لمدة دقيقة تقريبا
- ثم يضاف الكالاماري ويطهى حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبيا قليلا.
- يضاف كوب الماء ومرقة الدجاج كنور ويخفض الحرارة وتغطي المقلاة حتى النضج.
- يقدم مع الصلصة فوق مكرونة بزيت الزيتون.