طريقة عمل ومكونات «كالمارى محشى»

تعتبر وصفة كالماري محشي، وصفة جديدة تبحث الكثيرات عن طريقة عملها ومكوناتها الرئيسية.ـ المكونات6 كالماري منظف2 كيس فيجبتار كنور حار100 جم سلامي او بسطرمة80 جم موتزاريلا1 كوب جبن رومي مبشورة1 بيضة½ كوب بقدونس مفروم14 كوب زيت2 فص ثوم1 فلفل أخضر شرائح1مكعب مرقة الدجاج كنور1كوب ماءطريقة التحضير- يخلط الفيجيتار مع السلامي والجبن والبيضة و½ كمية البقدونس مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت ويخلط جميع المكونات جيدا.- يحشي الكالماري بالخليط ويغلق الفتحة بخلة أسنان- في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والبقدونس المتبقي ويطهى لمدة دقيقة تقريبا- ثم يضاف الكالاماري ويطهى حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبيا قليلا.- يضاف كوب الماء ومرقة الدجاج كنور ويخفض الحرارة وتغطي المقلاة حتى النضج.- يقدم مع الصلصة فوق مكرونة بزيت الزيتون.