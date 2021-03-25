الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا 2021





يبحث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات الفضائية الناقلة لمباراة تصفيات الأمم الأفريقية بين مصر وكينيا حيث يمكن ضبط تردد قناة بين سبورت عبر القمر الصناعي المصري نايل سات عبر 11054 و 12765 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 و معامل تصحيح الخطأ 3/4 حيث حددت القناة أحمد الطيب للتعليق على المباراة فيما يمكن أيضا متابعة المباراة على قناة مكسبي المفتوحة دون تشفير عبر تردد 11595 على القمر الصناعي المصري نايل سات استقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 والتي تعرض أبرز البطولات الرياضية سواء كان محلية أو عالمية





موعد مباراة مصر وكينيا اليوم





تقام المباراة بين منتخب مصر ونظيره الكيني ضمن الجولة القبل الأخيرة من تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 25 مارس على أرض ملعب نيو ناشيونال بكينا حيث يأمل الفريق المصري بحصد 3 نقاط حيث يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق هدف واحد عن جزر القمر الذي يملك نفس الرصيد من النقاط فيما حصل الفريق الكيني على 3 نقاط فقط ويأتي في المرتبة الثالثة المجموعة.





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تشكيل المنتخب المصري في مباراة مصر وكينيا





يبحث المصريين عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا وتشكيل الفريق المصري والذي يضم كلا من محمد الشناوي حارس مرمى ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلى جبر وأيمن أشرف وطارق حامد ومحمد النني ومحمد مجدي فقشة ومحمود حسن تريزيجية ومحمد صلاح ومصطفى محمد، وذلك وفقا للمعلومات الواردة من معسكر المنتخب الوطني، حيث تقام المباراة وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

احتل ترددمحرك البحث العالمي جوجل قبل ساعات من إقامة المباراة اليوم الخميس 25 من مارس الجاري من قبل عشاق الساحرة المستديرة بمختلف دول العالم وذلك ضمن الجولة القبل الأخيرة من تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة للمباراة وموعدها .