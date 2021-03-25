رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

الخميس 25/مارس/2021 - 11:09 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
احتل تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا محرك البحث العالمي جوجل قبل ساعات من إقامة المباراة اليوم الخميس 25 من مارس الجاري من قبل عشاق الساحرة المستديرة بمختلف دول العالم وذلك ضمن الجولة القبل الأخيرة من تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة للمباراة وموعدها .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا 2021


يبحث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات الفضائية الناقلة لمباراة تصفيات الأمم الأفريقية بين مصر وكينيا حيث يمكن ضبط تردد قناة بين سبورت عبر القمر الصناعي المصري نايل سات عبر 11054 و 12765 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 و معامل تصحيح الخطأ 3/4 حيث حددت القناة أحمد الطيب للتعليق على المباراة فيما يمكن أيضا متابعة المباراة على قناة مكسبي المفتوحة دون تشفير عبر تردد 11595 على القمر الصناعي المصري نايل سات استقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 والتي تعرض أبرز البطولات الرياضية سواء كان محلية أو عالمية 

موعد مباراة مصر وكينيا اليوم


تقام المباراة بين منتخب مصر ونظيره الكيني ضمن الجولة القبل الأخيرة من تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 25 مارس على أرض ملعب نيو ناشيونال بكينا  حيث يأمل الفريق المصري بحصد 3 نقاط حيث يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق هدف واحد عن جزر القمر الذي يملك نفس الرصيد من النقاط فيما حصل الفريق الكيني على 3 نقاط فقط ويأتي في المرتبة الثالثة المجموعة.

اقرأ أيضاً 


تشكيل المنتخب المصري في مباراة مصر وكينيا


يبحث المصريين عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا وتشكيل الفريق المصري والذي يضم كلا من محمد الشناوي حارس مرمى ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلى جبر وأيمن أشرف وطارق حامد ومحمد النني ومحمد مجدي فقشة ومحمود حسن تريزيجية ومحمد صلاح ومصطفى محمد، وذلك وفقا للمعلومات الواردة من معسكر المنتخب الوطني، حيث تقام المباراة وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط شاب تحرش جسديا بفتاة داخل مترو باب الشعرية

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021


الصور

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

ولاية ألمانية تعتزم إنهاء الإغلاق بعد عيد الفصح

انطلاق الشعلة الأوليمبية من فوكوشيما وسط مشاعر متضاربة بين اليابانيين

الصين تنظم معرض «إكسبو» الدولي الأول لمنتجات المستهلكين في مايو

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

محمد الباز يوقع ويناقش أولى تجاربه الروائية «الزينة».. الليلة

هل أجرت حتشبسوت عملية تحول جنسى لتصبح «ملكًا» على مصر؟

حفل جديد لفرقة رضا بمركز إبداع قبة الغورى.. الليلة

«نوبانور» تستأنف حفلاتها بمسرح الضمة.. الليلة