محافظ المنوفية يصرف مساعدة مالية لمريض سرطان يحتاج لجراحة عاجلة

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، صرف مساعدة مالية عاجلة لمريض سرطان من ناحية بخاتي التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، مصاب بورم غير حميد ويتلقى علاج كيماوي، مما أثر على بصره وفقد أحد عينيه، ويحتاج لإجراء جراحة عاجلة بالعين الأخرى تساعده على الإبصار.يأتى هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة والتفاعل والتواصل الدائم مع المواطنين.والمواطن متزوج ويعول أسرة مكونة من 3 أبناء وليس له دخل ثابت، وزوجته من ذوي الهمم.وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع المواطنين وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم فضلًا عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وآمنة للأسر الأكثر احتياجًا.