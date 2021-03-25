بنك الطعام: نسعى لخدمة 100 ألف أسرة خلال شهر رمضان

قال محسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، خلال كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر "نتعاون من أجل مصريين"، أن البروتكول يستهدف توصيل الطعام لـ 100 ألف أسرة مصرية، خلال شهر رمضان.تابع، أن هذا لم يكن التعاون الأول بين بنك الطعام ومؤسسة أبو هشيمة للخير، موجها الشكر للمصريين الذين يساهمون في كافة المراحل لحين وصول الطعام للأهالي.أوضح، أن الحملة تستهدف المصريين الأكثر احتياجًا في كافة محافظات مصر، كالصعيد وحلايب وشلاتين وسيناء، فلا يوجد محافظة لا يتم توفير الطعام لها.يأتي ذلك في ظل انعقاد مؤتمر "نتعاون من أجل المصريين"، بالمقر الرئيسي لبنك الطعام المصري، في التجمع الثالث، لاعلان التعاون مع مؤسسة أبو هشيمة للخير، في تقديم الوجبات الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.بحضور رجل الأعمال ومدير المؤسسة أحمد أبو هشيمة، ومحسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري.