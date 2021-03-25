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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ (صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 11:20 ص
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي،
نورهان عبدالرحمن
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افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ونيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وتبلغ المساحة الكلية للمدرسة 10 آلاف متر مربع، والمدرسة عبارة عن 28 فصلًا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.

وحرص الوزير والمحافظ على متابعة بعض أنشطة التوكاتسو للطلبة داخل الفصل، والاستماع إلى المدرسين والطلاب حول نظام التعليم في المدرسة.

وأكد شوقي أن نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية تركز على بناء شخصية الطفل بالإضافة إلى نظام التعليم الجديد وتطبيق أنشطة التوكاتسو التي تساعد علي تنمية مهارات الطفل.

وأشار إلى أن هناك اهتمام بافتتاح العديد من المدارس في محافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن خطة اهتمام الدولة بالتعليم.

وقال محافظ جنوب سيناء إن هناك العديد من مشروعات التعاون بين المحافظة والوزارة، وافتتاح العديد من المدارس خلال الفترة المقبلة، ومنها المدارس الرسمية الدولية.

وتُعد المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هي ثاني مدرسة من هذا النوع تنشأ بالمحافظة حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة والتي تم افتتاحها في أكتوبر 2018.
افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ (صور)
افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ (صور)
افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ (صور)
افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ (صور)

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