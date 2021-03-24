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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرض ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى فى السودان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:57 م
اللجنة العليا للطوارئ
اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان،
محمد عمر
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قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، اليوم الأربعاء، فرض ارتداء الكمامة الطبية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعها اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة، حسب بيان لمجلس السيادة.

وقال وزير الصحة عمر النجيب إن الاجتماع استعرض تقارير إضافية من وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولايتي الخرطوم والجزيرة والتي أوضحت وجود زيادة مطردة في أعداد الإصابات والوفيات خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة، مؤكدا أن الوضع في ولاية الخرطوم يدعو للقلق من جراء تزايد الحالات خاصة وسط أطفال المدارس والمعلمين.

وأضاف وزير الصحة أن ما يزيد الوضع تعقيدا وضع المؤسسات الصحية من حيث الإمكانيات لاستقبال حالات الإصابة بوباء كورونا والحالات الأخرى إلى جانب النقص الحاد في الطاقة الاستيعابية فضلا عن مشكلة عدم توفر الأكسجين والأدوية والمعينات الأخرى.

وأعلن وزير الصحة أن الاجتماع أصدر عددا من القرارات تمثلت في فرض غطاء الوجه والتعقيم والتباعد الاجتماعي في مؤسسات الدولة كافة والمدارس والمواصلات العامة وأماكن التجمعات والازدحام وتفعيل القانون لإنفاذ هذا القرار.

وأبان الوزير بأن الاجتماع قرر أيضا تكوين لجنة من وزارات الصحة والمالية والطاقة لتوفير المعينات اللازمة للقطاع الصحي والتسريع في عملية التطعيم وزيادة الفئات المستهدفة لتضم الكوادر الصحية وكبار السن من المواطنين من عمر ٦٠ إلى أعلى بجانب ذوي الأمراض المزمنة والعاملين في القطاعات الحيوية.

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