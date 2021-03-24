ضبط 208 أسلحة نارية في حملات أمنية

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 208 قطع أسلحة نارية، و128 قضية مخدرات وتنفيذ 80220 حكما قضائيا متنوعا.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.