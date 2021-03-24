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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطنة عمان تدشّن الاستراتيجية الوطنية للقضاء على السل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:28 م
الصحة العمانية
الصحة العمانية
وكالات
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دشّنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، الاستراتيجية الوطنية للقضاء على السل، التي تقوم بتنفيذها على مراحل، وترتكز بشكل أساسي على خفض نسبة الإصابة والوفيات.

يأتي تدشين الاستراتيجية تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للسل الذي يُصادف الـ٢٤ من مارس من كل عام، حيث يُعدُّ السل من أكثر الأمراض المُعدية فتكًا في العالم، وتُصنَّف السلطنة على أنها من الدول ذات معدّل الإصابة المنخفض بهذا المرض بنسبة ١٠ لكل ١٠٠ ألف.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للقضاء على السل في مراحلها الأولى إلى خفض نسبة الإصابة إلى 10 لكل مليون بحلول عام 2035م، وذلك للوصول إلى ما يُسمَّى بمرحلة ما قبل القضاء على السل عن طريق خفض الإصابة بنسبة 90 بالمائة وخفض الوفيات بنسبة 95 بالمائة قياسًا على الوضع الوبائي لعام 2015.

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