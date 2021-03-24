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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:30 ص
متحف الطفل
متحف الطفل
جمال عاشور
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تنظم جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي، ورش عمل لصناعة الفانوس، إحدى أهم الرموز الرمضانية والتقاليد المستمدة من الموروث الشعبى، بالإضافة إلى عمل زينة رمضان بصيغ وأشكال تكوينية وتلوينية مختلفة، فى مشهد يتناغم مع روحانيات شهر الصوم، وذلك بدأ من اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 حتى بداية شهر رمضان، يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى 2 ظهرا في مركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل".

وأكدت سهام الجوهرى، نائب رئيس الجمعية، تعد الفوانيس من أكثر المظاهر التراثية المرتبطة بشهر رمضان المبارك، فنجد أنّ تلك الظاهرة رسخت في وجدان المصريين منذ العصر الفاطمي، وكان ذلك مرتبطًا بيوم رؤية هلال رمضان، حيث كان الخليفة الفاطمي ومعه العلماء والعارفون في الفلك والتقويم كانوا جميعهم يحملون الفوانيس المضيئة، وذلك لرؤية هلال رمضان، وكان يُصاحب يوم الرؤية احتفال جموع الشعب بهذا الحدث لاستقبال الشهر المبارك.

بهجت شاكر، مدير عام الجمعية، أشار إلى أن الأطفال يصيغون بأيديهم الفانوس من الورق والخشب، كما يتم تعريفهم بتاريخ الفانوس وتحوله من وظيفته الأصلية في الإضاءة ليلًا إلى وظيفة أخرى، فراح الأطفال يطوفون في الشوارع والأزقة حاملين الفوانيس مطلقين الأغاني والأناشيد، ومن أشهرها الأغنية المصرية الشعبية "وحوي يا وحوي".

من جانبه قال الدكتور اسامة عبدالوارث مدير متحف الطفل، إن الهدف من إقامة هذه الورشة هو إحياء التراث الشعبى فى شهر رمضان، وإلقاء الضوء على تقنيات تزيين الفانوس والمواد المستخدمة، خاصة المادتين الرئيسيتين المستخدمتين في هذا الفن القديم والعريق هما الجبس والكرتون، وسيتم استخدام أبسط الخامات في صناعة الفوانيس حتى يرتبط المشاركون بأشكال الفوانيس البسيطة التي تعبر عن التراث المصرى.

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