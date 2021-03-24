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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلاد «نجمة الجماهير».. محطات فى حياة نادية الجندي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:42 ص
نادية الجندي
نادية الجندي
هويدا سعيد
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تحتفل اليوم 24 مارس الفنانة نادية الجندي بعيد ميلادها، فهى من أشهر نجمات الساحة الفنية في الثمانينات وحتي الأن، أدورها مختلفة عن غيرها، سلكت طريقا خاصا بها.

إطلالاتها
تتمتع نادية الجندي بجسم ممشوق، تختار الالوان الزاهية والكوتشي علي الفساتين، تطل بشكل شبابي دائما.

نظامها الغذائي
قالت في تصريحات إنها تتناول وجبة واحدة طوال اليوم، تبتعد عن الحلويات تمامًا، تمارس الرياضة بشكل متواصل، لا تشرب كحول أو تدخن، تتجب السهر وتنام باكرًا للمحافظة علي نضارة بشرتها.

هل عمليات تجميل؟
قالت في تصريحات تلفزيونية: "عمري ما قمت بعملية تجميل"، مضيفه انها تستخدم كريمات ومواد طبيعية وتخاف من تغير ملامحها بعمليات التجميل.

زيجاتها
الزيجة الأولي:
كانت الزيجة الأولي من الفنان عماد حمدي وأنجبت أبنها الوحيد هشام، لكن لم تستمر طويلا.

الزيجة الثانية:
الزيجة الثانية كانت من المنتج محمد مختار عام 1978 لكنها أنفصلت بعد فترة.

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