في عيد ميلاد «نجمة الجماهير».. محطات فى حياة نادية الجندي

إطلالاتها



نظامها الغذائي



هل عمليات تجميل؟



زيجاتها

الزيجة الأولي:



الزيجة الثانية:



تحتفل اليوم 24 مارس الفنانة نادية الجندي بعيد ميلادها، فهى من أشهر نجمات الساحة الفنية في الثمانينات وحتي الأن، أدورها مختلفة عن غيرها، سلكت طريقا خاصا بها.تتمتع نادية الجندي بجسم ممشوق، تختار الالوان الزاهية والكوتشي علي الفساتين، تطل بشكل شبابي دائما.قالت في تصريحات إنها تتناول وجبة واحدة طوال اليوم، تبتعد عن الحلويات تمامًا، تمارس الرياضة بشكل متواصل، لا تشرب كحول أو تدخن، تتجب السهر وتنام باكرًا للمحافظة علي نضارة بشرتها.قالت في تصريحات تلفزيونية: "عمري ما قمت بعملية تجميل"، مضيفه انها تستخدم كريمات ومواد طبيعية وتخاف من تغير ملامحها بعمليات التجميل.كانت الزيجة الأولي من الفنان عماد حمدي وأنجبت أبنها الوحيد هشام، لكن لم تستمر طويلا.الزيجة الثانية كانت من المنتج محمد مختار عام 1978 لكنها أنفصلت بعد فترة.