مقتل وإصابة 15 بانقلاب حافلة شرقي الصين

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب عشرة آخرون بجروح جراء انقلاب حافلة كانت تقل 16 شخصًا وسقوطها في خندق بجانب طريق في مدينة هايلون بمقاطعة هيلونججيانج شمال شرقي الصين.ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شيخوا) فقد وقع الحادث صباح اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.واحتجزت الشرطة سائق الحافلة ويجرى حاليًا التحقيق في ملابسات الحادث.