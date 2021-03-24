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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة عمانية: موجة كورونا الثالثة أكثر سرعة في الصعود

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:40 ص
كورونا
كورونا
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حذرت صحيفة (عمان) من أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا تعتبر أكثر موجات الوباء سرعة في الصعود إلى قمة المنحنى الوبائي، مع توقعات بزيادة يومية مطردة تقرع كل نواقيس الخطر رغم المحاولات المبذولة حاليا لمواجهة هذه الموجة، ومنها ما أثبتته التجارب للحماية الكبيرة التي يوفرها لقاح (أوكسفورد-أسترازينيكا).

وذكرت الصحيفة العمانية - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "مرحلة حرجة.. لحظات صعبة" - أنَّ العلماء رجَّحوا في بعض الدراسات عن السلالة الجديدة من الفيروس أنها تنتشر بشكل كبير مما يضاعف الأرقام المسجَّلة بشكل يومي لأكثر من مرة في الأسبوع الواحد، وهذا بدوره سيرفع عدد الوفيات ويزيد عدد الحالات التي ستحتاج إلى الرعاية الصحية داخل المؤسسات الصحية.

وأضافت الصحيفة (عمان) أن خطر التجمّعات خاصة وأننا على بُعد أيام من شهر رمضان الذي تكثر فيه التجمّعات سواء كانت أسرية أو في نطاق القرية الواحدة وعلينا أن ننظر إليها بوصفها أحد أهم مسببات انتقال الوباء، ولذلك يجرّمها القانون وتلقي بالنفس في التهلكة وما يسبب التهلكة للنفس يحرّمه الشرع.. مؤكدة أن المسؤولية الإنسانية والوطنية والشرعية تحتم علينا الالتزام بالتعليمات التي تحفظ أرواحنا وأرواح الآخرين في مرحلة صعبة من مراحل الجائحة.

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