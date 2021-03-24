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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد دمشق.. «الصحة» السورية تتخذ إجراءات طارئة فى طرطوس

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:12 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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بعد إجراء مماثل اتخذته في العاصمة دمشق، طلبت وزارة الصحة السورية إيقاف العمليات الباردة في المشافي العامة بطرطوس التي تأتي بعد العاصمة في تسجيل أعلى معدلات الإصابة بكورونا

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سانا"، في كتاب وجهه إلى مديري الهيئات العامة (المشافي الحكومية التابعة لوزارة الصحة) في طرطوس، طلب وزير الصحة حسن غباش تشغيل المشافي بالإمكانات والطاقة القصوى لصالح مرضى كوفيد ـ 19، إضافة إلى طلب إيقاف العمليات الباردة فيها بدءا من اليوم الأربعاء.

كما طلب تطبيق خطة استدعاء الكوادر في حالة الطوارئ.

وقال غباش إن ذلك يأتي جراء تطور أوضاع إصابات كورونا في البلاد.

وكانت الوزارة طلبت في 20 من الشهر الجاري اتخاذ إجراءات مماثلة في دمشق التي تشهد مؤخرا تزايدا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا، حتى أن أكثر من نصف الإصابات المسجلة في البلاد سجلت فيها، تلتها محافظة طرطوس.

ويوم أمس تم تسجيل 172 إصابة جديدة في سوريا تركز 70 منها في دمشق، تلتها طرطوس بـ 59 إصابة، كما تم تسجيل أربع وفيات في كل منهما.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت أن نسبة إشغال اسرة العناية المشددة المخصصة لمرضى كورونا في المشافي العامة المتخصصة للحالات المثبتة والمشتبهة بكورونا وصلت إلى 100 في المئة.

يأتي ذلك وسط تزايد في حالات الإصابة المعلنة بالفيروس، وتشير الإحصاءات الرسمية المعلنة حتى مساء يوم أمس إلى تسجيل 17583 حالة إصابة، توفيت منها 1175 حالة، وشفيت 11693 حالة.

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