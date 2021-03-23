فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

أعاد مجموعة من الفنانين إحياء فن الرسم على المراكب، وذلك عبر عشرات المراكب الملونة، والتي تحمل رسومات فنية وتشكيلية، تعكس التراث والحضارة المصرية.وقال محمد غالب، أحد الفنانين المشاركين في المعرض، إن الرسومات تعكس الحضارة المصرية والتراث الفني المصري، ويظهر من خلالها المخزون الثقافي والهوية المصرية.واستغل الفنانون قطعا إضافية من البلاستيك لتزيين مراكبهم، للدمج بين الرسوم والمواد الأخرى.