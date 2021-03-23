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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:40 م
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أحمد القاضي
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أعاد مجموعة من الفنانين إحياء فن الرسم على المراكب، وذلك عبر عشرات المراكب الملونة، والتي تحمل رسومات فنية وتشكيلية، تعكس التراث والحضارة المصرية.

وقال محمد غالب، أحد الفنانين المشاركين في المعرض، إن الرسومات تعكس الحضارة المصرية والتراث الفني المصري، ويظهر من خلالها المخزون الثقافي والهوية المصرية.

واستغل الفنانون قطعا إضافية من البلاستيك لتزيين مراكبهم، للدمج بين الرسوم والمواد الأخرى.
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب
أخشاب المراكب

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