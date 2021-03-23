رئيس حزب "يمينا" عن انضمامه لنتنياهو: سأفعل ماهو جيد لإسرائيل

لم يعط رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي يحمل المفتاح الذي قد يمكن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة، الكثير من التلميحات بشأن الاتجاه الذي قد يختار السير فيه، وقال "بينيت":"سأفعل فقط ما هو جيد لدولة إسرائيل".وبحسب نتائج العينة الأولى، فإن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو (31-33) مقعد يحتاج لانضمام حزب يمينا (7-8) مقاعد حتى يتمكن من تشكيل حكومة يمين.وجاءت النتائج كالتالي: حزب شاس المتدين 8 مقاعد، حزب يهوديت هتوراه 7 مقاعد، حزب الصهيونية الدينية 6 مقاعد، وحزب يمينا 7 مقاعد، إسرائيل بيتنا 8بينما حصل حزب يوجد مستقبل برئاسة يائير لابيد زعيم المعارضة على 16 مقعد، حزب العمل 7مقاعد، حزب أزرق أبيض 8 مقاعد، حزب ميرتس 7 مقاعد، القائمة العربية المشتركة 8 مقاعد، حزب الأمل الجديد لجدعون ساعر 5 مقاعد، بينما لم تتجاوز القائمة الموحدة نسبة الحسم.يشير الاستطلاع إلى أن نتنياهو يمكن أن يشكل حكومة إذا انضم إليه حزب “يمينا”، مما يمنحه 61 مقعدا.حيث تحصل الكتلة المؤيدة لنتنياهو: 54، الكتلة المناهضة لنتنياهو: 59.