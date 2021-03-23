جدول مواعيد مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين في القطاع الحكومي

وفي هذا الصدد يرصد موقع " الدستور " مواعيد مرتبات شهر مارس 2021 للمعلمين:

المجموعة الأولى لصرف مرتبات العاملين بالدولة

المجموعة الثانية لصرف مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي لشهر مارس

ووفقًا للخطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة المالية فأن المجموعة الأولى والخاصة بصرف مرتبات الموظفين للقطاع الحكومي ستبدأ من يوم الثلاثاء 23 مارس ستضم الوزارات التالية:"وزارة (الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني الاتصالات، القوى العاملة، لشؤون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الإنتاج الحربي، الهجرة، قطاع الأعمال العام، الآثار، البيئة، السياحة، والبترول).كما تضم المجموعة الأولى لصرف مرتبات شهر مارس 2021 كل من الجهات التابعة لهذه الوزارات:-(مصالح، وهيئات عامة خدمية، والطرق والنقل، والقوى العاملة اقتصادية، والتموين والتجارة، ومديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي،، والإسكان والمرافق)، وأيضًا (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني،، ومجلس النواب).أما المجموعة الثانية فتضم 17 وزارة وهيئة، علي أن يتم صرف المرتبات بداية من يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري وهم:-وزارات (التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، والجامعات بمختلف المحافظات).كما تضم المجموعة الثانية لصرف المرتبات للعاملين بـ (القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والمحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

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المجموعة الثالثة لصرف مرتبات مارس 2021

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات المجموعة الثالثة لموظفي القطاع العام يوم الخميس المقبل الموافق 25 مارس وأيضاَ باقيث هيئات وباقي الجهات الأخرى على النحو التالي:-(وزارات التربية والتعليم، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية،، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات).كما تضم المجموعة الثالثة لصرف الرواتب العاملين في كل من (مشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء)، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.